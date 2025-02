Aggregazioni professionali, le opportunità della neutralità fiscale

Le riorganizzazioni professionali, agevolate dal nuovo regime di neutralità fiscale previsto dal Decreto Irpef/Ires (Dlgs 192/2024), rappresentano una leva strategica per i liberi professionisti. Per garantirne un’efficace realizzazione, la loro attuazione richiede il superamento di dubbi interpretativi in base alla ratio legis e la considerazione degli aspetti civilistici, delle norme speciali e dei regolamenti ordinistici.