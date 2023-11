Aiuti Covid all’impresa di trasporto turistico, così la gestione della comunicazione di Stefano Mazzocchi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Una società esercente trasporto di passeggeri che ha percepito il sostegno alle imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus erogato dalla Provincia, in base al Dl 41/2021 e incrementato dal Dl 73/2021, deve indicarlo nel rigo RS401 del modello Redditi? Con quale codice eventualmente? Si fa presente che nel registro degli aiuti di Stato, nella sezione «Tipo procedimento» viene indicato "De Minimis"

M. C. MB

Nelle istruzioni relative ai modelli Redditi SP2023 e SC2023 - Aiuti di Stato, viene chiarito che non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (c.d. Temporary framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica...