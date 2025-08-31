Adempimenti

Aiuti estesi alle società se rispettano i requisiti su composizione e vertici

Giurisprudenza divisa sull’amministratore delle compagini di persone

L’evoluzione del settore agricolo ha determinato l’esigenza di estendere i benefici riconosciuti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali persone fisiche anche alle forme collettive di esercizio dell’attività agricola. Tanto che il decreto legislativo 99/2004 ha introdotto la figura della società agricola. L’articolo 2 del decreto qualifica come società agricole tutte le società che abbiano quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole (articolo 2135...

Gli ultimi contenuti di Adempimenti