Redditi da criptovalute nel quadro T del 730 sempre tassati al 26%

Le plusvalenze e gli altri redditi da detenzione di criptoattività sono tassati al 26% e da quest’anno vanno indicati nel quadro T del 730. Chi nel 2024 ha realizzato redditi da cessione o permuta di token o criptovalute non è più tenuto a presentare il modello Redditi integrativo e può far liquidare anche le imposte sui redditi “digitali” avvalendosi dell’assistenza fiscale di Caf e professionisti. Nel quadro W del 730 non vanno dichiarati solo i wallet esteri, ma anche le chiavi crittografiche ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi