Alfabetizzazione digitale, per accedere ai finanziamenti serve il partenariato con il Terzo settore

Obbligatorio il partenariato col Terzo settore per accedere ai finanziamenti relativi all’alfabetizzazione digitale entro il 30 agosto. È quanto emerge nel decreto 126 del 4 luglio 2024, con cui il ministero delle Imprese e made in Italy (Mimit) ha fissato termini e le modalità per le domande di agevolazione. Ciò in attuazione della misura recata dalla legge di Bilancio 2023 che ha istituito un apposito Fondo di un milione di euro allo scopo di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi