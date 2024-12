All’amministratore giudiziario sei mesi per la dichiarazione dei redditi

Agli adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario dei beni oggetto di sequestro preventivo si applica la disciplina relativa all’eredità giacente dettata dall’articolo 187 del Tuir e dall’articolo 5-ter del Dpr 322/1998, considerato che le due fattispecie sono accomunate dalla provvisorietà della situazione e dal fatto che la gestione del patrimonio avviene in entrambi i casi per conto di un soggetto non ancora individuato a titolo definitivo. Questo il principio affermato dall’agenzia delle...