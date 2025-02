Allert e gestione della crisi d'impresa, istruzioni aggiornate per i sindaci

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha aggiornato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto Correttivo-ter del Dlgs 14/2019, le norme di comportamento degli organi di controllo delle società non quotate. Le principali novità, applicabili dal 1° gennaio 2025, riguardano la segnalazione della crisi agli amministratori e la specifica vigilanza da esercitare in caso di presentazione della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza.