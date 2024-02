Alt a sequestro e confisca con debito tributario rateizzato

Il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario a condizione che sia in regola con i pagamenti e non vi sia concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

Tale previsione si applica anche se è in corso la rateazione a seguito di adesione al ravvedimento speciale previsto nella legge finanziaria dello scorso anno (legge 197/2022).

Sequestro e confisca

In base al vigente articolo ...