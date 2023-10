Ammesse le operazioni (anche parziali) realizzate verso le holding di Primo Ceppellini









Una holding (H) possiede al 100% tre società controllate operative (A, B, C). Ogni partecipata detien e immobili strumentali per destinazione (capannoni e uffici) che vorrebbe trasferire alla holding e che quest’ultima – la quale diventerebbe anche l’immobiliare di gruppo – concederebbe contestualmente in locazione alle stesse società utilizzatrici. Il problema è rappresentato dal valore di carico residuo degli immobili che genererebbe, nel caso di cessione/assegnazione ai valori di mercato di oggi...