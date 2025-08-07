Rimborso Iva ai viaggiatori extra Ue: servizio autonomo e tassato
Per la Corte di Giustizia il servizio di gestione delle pratiche di ristoro dell’imposta offerto dall’esercente costituisce una prestazione indipendente dalla cessione dei beni ed è soggetto a Iva
Il servizio di gestione delle pratiche di rimborso dell’Iva offerto da un esercente che vende beni a viaggiatori stranieri extra Ue costituisce una prestazione autonoma e indipendente dalla cessione dei beni stessa, ed è quindi assoggettabile a Iva secondo le regole ordinarie. Questo è il principio di diritto reso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-427/23, chiarendo che le prestazioni di rimborso non hanno natura accessoria, né possono considerarsi come prestazioni finanziarie...