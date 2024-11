Asd in regime forfettario, così l’emissione dei documenti fiscali dal 2025

La domanda Un’associazione sportiva dilettantistica in regime 398/91 (già in possesso di partita Iva nel 2024) da gennaio 2025 per documentare gli incassi dei corsi sportivi effettuati in favore dei propri soci può continuare a emettere le ricevute cartacee oppure è obbligata a documentare l'incasso con fattura elettronica o ricevuta telematica?

P. R. - Milano

Per una associazione sportiva dilettantistica in regime 398/91, che rimane estranea al regime degli Ets, mentre le quote associative rimangono “fuori campo Iva”, da gennaio 2025 i corrispettivi per i corsi sportivi diventano “esenti Iva”. Trovandosi però in regime 398/91 e non essendo iscritta al Runts, anche dal 1° gennaio 2025 non sussisterà l’obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per i corrispettivi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni.

In relazione a ciò, a fronte dei corrispettivi...