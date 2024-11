Omesso pagamento Iva, con la riforma la crisi «assolve» l’imprenditore

Non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perchè non ha incassato fatture. Lo afferma la Cassazione applicando l’ultima riforma del diritto penale tributario di pochi mesi fa. La Corte ha così annullato la condanna emessa dalla Corte d’appello di Napoli di un imprenditore accusato di non avere versato l’Iva per l’anno d’imposta 2016. La condanna era stata conseguenza anche del giudizio di irrilevanza, formulato dai giudici napoletani, sulla documentazione presentata dalla difesa ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi