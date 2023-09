Atto annullato in primo grado solo per chi lo ha impugnato di Laura Ambrosi









I coobbligati che non hanno contestato la pretesa rischiano azioni esecutive anche se è già stata emessa una sentenza favorevole di annullamento dell’atto. A precisarlo è l’agenzia delle Entrate in risposta a uno specifico quesito posto in occasione dello speciale Telefisco 2023.

Il caso riguarda un accertamento notificato in via solidale a più soggetti, impugnato però solo da uno di loro. Il giudizio instaurato si è concluso in I° grado con una sentenza favorevole, che ha integralmente annullato ...