Auto acquistata con pro rata, rivendita con Iva calcolata sul 40% del prezzo

La domanda

Un medico libero professionista nel 2018, ha acquistato un’auto nuova detraendo l’Iva nel rispetto delle limitazioni oggettive (40% dell’Iva esposta in fattura) e soggettive (del 40% dell’Iva esposta in fattura ha potuto detrarre solo il 4% per il pro rata di detraibilità). Oggi deve cambiare auto vendendo al concessionario l’auto acquistata nel 2018 . Si chiede come debba essere redatta la relativa fattura elettronica di vendita: - 40% imponibile Iva al 22% e il restante 60% fuori campo Iva ex articolo 13, comma 5 del Dpr 633/72 - oppure si deve tener conto anche del fatto che, in sede di acquisto applicando il pro-rata di detraibilità, ha detratto solo il 4% del 40% di Iva)? Si segnala che dal 2018 a oggi il suo pro-rata di detraibilità non è mai variato più di 2 punti percentuali rispetto al 4%.

V. B. - Bologna