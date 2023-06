Autotrasporto, deduzioni forfettarie a 48 euro

Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori fissate a 48 euro. A comunicarlo è il ministero dell’Economia. Un importo quindi inferiore ai 55 euro che erano stati stabiliti per il 2022 (si veda l’articolo «Autotrasporto, la deduzione sale a 55 euro»).

Trasporti al di fuori del Comune

Come sottolinea il ministero, «per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo...