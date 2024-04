Autotrasporto, omessa indicazione del credito: ok alla rettifica in giudizio

Anche il credito per accise spettante agli autotrasportatori può essere integrato e corretto in giudizio se non riportato nell’originaria dichiarazione. Al contribuente, infatti, è sempre consentito anche in sede contenziosa provare gli errori commessi nella determinazione dell’obbligazione tributaria. A precisarlo è la Cgt Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza 85/1/2024 depositata lo scorso 22 marzo.

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella emessa perché secondo...