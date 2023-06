Barriere architettoniche, le condizioni per ottenere il bonus di Marco Zandonà

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Devo sostituire i serramenti che danno l’accesso al giardino privato e ai balconi al primo piano. Poiché sono in età avanzata, e anche se non ne avrei bisogno, ho comunque richiesto al fornitore di fare un’installazione che rispetti le norme circa l’abbattimento delle barriere architettoniche. Oltre alla soglia ribassata che cosa deve rispettare il nuovo serramento? Posso operare la detrazione del 75% in cinque anni anche se al momento non ho problemi di mobilità? Per l’asseverazione che dovrò presentare al Caf c’è qualche adempimento particolare?

A. C. - Como

Le agevolazioni fiscali per la rimozione delle barriere architettoniche si applicano a prescindere dalle condizioni di portatore di handicap del committente ma a condizione che si rispettino i requisiti tecnici previsti dalla legge (Dm 236/1989 e Dpr 503/1996). In particolare, la detrazione del 75% per le spese sostenute anche per la sostituzione degli infissi (articolo 119-ter del Dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020) si applica se gli stessi rispettano i requisiti tecnici previsti dal Dm ...