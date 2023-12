Base imponibile Iva non dissociabile, ricompresi tutti i corrispettivi

La base imponibile Iva deve comprendere tutti i corrispettivi, comprese anche le eventuali integrazioni, dovuti al cedente o al prestatore di servizi sulla base delle condizioni contrattuali, dato che non è possibile scomporre la prestazione economica che risulta unica ed indissociabile, fatta eccezione per le specifiche ipotesi normativamente previste. Infatti, la base imponibile ha natura tendenzialmente unitaria e non vi è possibilità di applicare aliquote differenti per le singole prestazioni di un unico contratto quando l’integrazione del corrispettivo prevista dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti non sia riconducibile ad alcuno degli elementi normativamente individuati e la prestazione economica risulti così unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile.