Benefit, per canoni e utenze basta la firma e la carta d’identità

Per l’anno 2025 e fino al 2027, il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit è rimasto a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2mila euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati «che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir».

Per avere diritto all’esenzione di 2mila euro, il dipendente dovrà consegnare al datore una dichiarazione...