Beni in libera pratica, Iva dovuta da chi procede a all’estrazione e introduzione nel deposito Iva Anna Abagnale

La domanda Gli acquisti di beni all’importazione, mediante l’introduzione in "libera pratica" nei " depositi Iva" non sono soggetti a imposta (Iva), mentre lo sono le estromissioni per l’utilizzo con il meccanismo del reverse charge. Come comportarsi se con la prima operazione la contabilizzazione della bolla doganale costituisce una importazione di beni non soggetta all’imposta, mentre l’estromissione con il meccanismo del reverse charge è un’operazione imponibile?

E. B. - Salerno

In caso di estrazione di beni precedentemente immessi in libera pratica e introdotti nel deposito Iva, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione mediante autofattura, previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti e con le modalità definite con apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Detto soggetto, inoltre, è tenuto a comunicare al gestore del deposito Iva, l’attestazione della prestazione della garanzia ovvero dell’attestazione di essere in una delle...