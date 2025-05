Premi Inail, i limiti alle compensazioni in F24

La domanda Un datore di lavoro non ha versato la delega F24 contenente le ritenute fiscali dipendenti (Erario, Regioni, Comuni) oltre ai contributi Inps (DM) e Inail. Avendo la datrice di lavoro dei crediti d’imposta per investimenti effettuati (6933-6936), si chiede se presentando la delega F24 tardivamente con saldo a zero utilizzando i crediti sopra indicati ed effettuando il pagamento della sanzione codice 8911 di 11,11 euro (entro 90 giorni), riesce a sanare l’intera irregolarità anche nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali.

V. T. - Bari

La sanatoria dell’omesso versamento tramite ravvedimento operoso, presentando il modello F24 tardivamente con saldo a zero e utilizzando crediti d’imposta (es. codici 6933-6936) è una pratica che può avere esiti diversi a seconda della natura del tributo e dell’ente destinatario. Per le ritenute fiscali (erario, regioni, comuni) l’utilizzo dei crediti d’imposta legittimamente spettanti per compensare le ritenute d'acconto è ammesso (articolo 17 del Dlgs 241/1997 – in vigore fino al 31 dicembre 2025...