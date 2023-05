Beni strumentali, nessun credito d’imposta per l’autocarro prenotato nel 2021 e ricevuto nel 2023

La domanda

Nel 2021 è stata ricevuta fattura e pagato acconto del 20% per l’acquisto di un autocarro (bene generico); il bene non è stato consegnato entro il 31 dicembre 2022 e pertanto si è perso il diritto al credito d’imposta del 10%. A febbraio 2023 è stata emessa fattura per il valore totale del bene e stornata con nota di accredito, la fattura di acconto del 20% emessa nel 2021. Se il bene verrà consegnato entro il 30 giugno 2023 si avrà diritto al credito imposta 6% o non spetta più alcun credito, vista la nota di accredito emessa a storno dell’acconto 20% del 2021?

G. I. - Cuneo