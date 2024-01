Bollette doganali da annotare nel registro Iva acquisti

La domanda

Ho una domanda relativamente all’Iva doganale su acquisti della mia società da fornitori extra-EU. Il corriere normalemente anticipa i costi che comprendono oneri doganali (dazio e Iva). L’Iva doganale (22% dell’imponibile del bene importato) non va registrata sommandosi all’Iva detratta nel modulo di liquidazione periodica Iva? In sostanza va trattata al pari dell’Iva pagata per l’acquisto di beni in Italia. Un commercialista contattato a riguardo afferma che l’Iva doganale "si scarica dal reddito ma non dall’Iva". Potreste dirimere questo dubbio?

A. C. - Como