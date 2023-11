Bollo e tassa da 168 euro per mediatori familiari e delegati alle vendite di Valeria Uva

La risposta n. 468/2023 delle Entrate chiarisce che i tributi sono dovuti per tutte le iscrizioni a elenchi abilitanti all'esercizio di una attività

Per iscriversi all'elenco dei mediatori familiari e a quello dei delegati alle vendite giudiziali i professionisti devono pagare la tassa per le concessioni governative da 168 euro e quella di bollo (nella misura di 16 euro per foglio). A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risposta n. 468/2023 del 28 novembre scorso. Il quesito posto alle Entrate riguardava proprio «la possibilità di applicare l'imposta di bollo di

euro 16,00 all'istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni...