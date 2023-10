Bonus del 50% sul condizionatore solo con pagamento tramite bonifico parlante Marco Zandonà

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Ho acquistato e fatto installare (quindi non si tratta di sostituzione) un condizionatore di classe A++ con pompa di calore il cui corrispettivo monetario è stato corrisposto con carta di debito tracciabile ed installato da impresa con relativo pagamento mediante bonifico bancario parlante. Effettuata comunicazione all'Enea. Ho diritto alla detrazione d’imposta del 50% spalmata in 10 anni? Quali dati debbo inserire nel modello 730/2023 ?



La risposta è affermativa. Anche se trattasi di nuova installazione e non di sostituzione del condizionatore con pompa di calore in edificio residenziale, e anche in assenza di lavori edili, si rende applicabile la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (intervento di manutenzione straordinaria (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n.178, di bilancio per il 2021, guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Per tale intervento, anche se...