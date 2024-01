Bonus barriere, ammesse deroghe sulle dimensioni della cabina ascensore

La domanda

In qualità di tecnico mi sono trovato spesso a progettare impianti ascensori in edifici preesistenti che non possono rispettare per intero le prescrizioni del Dm 236/1989. Lo stesso decreto sancisce però all’articolo 7 che in caso di dimostrata impossibilità di applicazione delle prescrizioni è ammessa deroga. Quindi la norma stessa (Dm 236/1989) ammette la deroga purché il professionista alleghi motivata relazione circa l’impossibilità di applicazione completa delle prescrizioni. Dunque si direbbe che la norma è rispettata. In passato infatti ho ottenuto dal Comune il permesso di costruire in deroga e fondi regionali per persone portatrici di handicap. Tipicamente una delle caratteristiche che non si riesce ad ottenere nell’inserimento dell’ascensore in un vano scala esistente è la larghezza della cabina di 80 cm. Nel caso in cui però la cabina sia da 70 cm si può dimostrare che la carrozzella può entrare. In tal caso, si può dunque ritenere applicabile il bonus del 75%, così come in passato si è avuto accesso a fondi regionali?

E. C. Milano