Bonus casa e spalmacrediti, ora è possibile annullare le comunicazioni di Giuseppe Latour









L’agenzia delle Entrate inserisce la retromarcia nella macchina dello spalmacrediti. Con il provvedimento Prot. n. 332687/2023 diventa possibile annullare le comunicazioni di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Bisogna ricordare che, per i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto, comunicati entro il 31 marzo 2023 per superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, la quota residua...