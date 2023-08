Bonus casa, inutilizzabilità da comunicare di Marco Mobil e Giovanni Parente









Operazione verità sui crediti “bloccati”. Un nuovo adempimento si affaccia sul panorama della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi. Nel decreto Omnibus, approvato lunedì in Consiglio dei ministri, non entra soltanto la proroga del 110% per completare bonifici e lavori sulle villette entro il 31 dicembre 2023, ma anche un obbligo a cui sono tenuti i cessionari di crediti che si trovino in una situazione di inutilizzabilità diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei ...