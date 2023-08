Bonus casa, Poste riapre l’acquisto Nuovo calendario per il 110% di Marco Mobili e Giovanni Parente









Poste riparte da ottobre con gli acquisti di bonus casa. Una ripartenza che arriva proprio mentre il calendario del superbonus continua a cambiare. La proroga contenuta nel decreto Omnibus approvato lunedì in Consiglio dei ministri sposta avanti i termini per completare i lavori ed effettuare i bonifici con il superbonus al 110% per villette e unità unifamiliari. Niente da fare per i condomini, per cui l’Ance aveva chiesto un ulteriore rinvio della scadenza di fine anno. Dopo le proteste dei cosiddetti...