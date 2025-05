Distacco in edilizia con l’Iva ordinaria al 22%

La domanda

L’azienda edile Alfa che partecipa a un appalto pubblico e ha la necessità di integrare il proprio personale con delle figure professionali che non possiede. Ricorre all’istituto del distacco avendo conoscenza di altra azienda edile, Beta, che possiede dipendenti con le mansioni necessarie. La prestazione di distacco del personale, alla luce delle modifiche intervenute ai sensi dell’articolo 16-ter del Dl 131/2024, è sottoposta all’applicazione dell’Iva dal 2025. Si chiede se la fatturazione del costo del personale da Beta ad Alfa sia sottoposta all’applicazione dell’Iva al 22% o se Beta debba fatturare la prestazione ai sensi dell’articolo 17, comma 6, Dlga 633/72 in reverse charge. Inoltre l’eventuale mark-up rispetto al costo segue l’applicazione del 22%, rientrerebbe nel reverse charge oppure potrebbe essere misto (22% costo e markup in reverse charge)?

M. V. - Mantova