Bonus edilizi, credito compensabile in più soluzioni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

La domanda

Il cessionario di un credito di imposta da superbonus che acquista solo una singola annualità (ad esempio, il 2023) da un cedente può compensare il credito totalmente il mese successivo (ex in contributi dipendenti)? La singola annualità ceduta di un credito 110 quadriennale (cessione parziale) deve a sua volta essere risuddivisa in quattro anni o può essere utilizzata per l'intero importo?

F. B. - Napoli