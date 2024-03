Bonus edilizi, detrazione alla moglie convivente per le spese sul casale del marito

La domanda

Sono unico proprietario di un casale sul quale inizieranno lavori di ristrutturazione che prevedono detrazioni fiscali del 50% e 65%. A fine lavori saranno realizzati quattro appartamenti di cui uno sarà tenuto a disposizione, uno dato in uso gratuito ad un figlio, altri due saranno dati in affitto. Poichè la mia imposta non è sufficiente per le detrazioni, si intende fatturare una parte a mia moglie pagando da un conto cointestato. Preciso che l’immobile ad oggi è tenuto a disposizione; nello stesso Comune siamo comproprietari della nostra abitazione principale; mia moglie è unica proprietaria di altro immobile in altro Comune. Date queste premesse mia moglie potrà continuare a fruire della detrazione?

r. p. TO