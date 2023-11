Bonus edilizi, ai fini del plafond per demolizione e ricostruzione rileva il numero di unità abitative iniziali

La domanda

Unità plurifamiliare con unico proprietario oggetto di demolizione e ricostruzione con accorpamento finale in un’unica unità abitativa. Posso beneficiare del 110 nel 2023? Da interpello 599/2021 (pagina 8 ultimo paragrafo) sembrerebbe rilevare lo stato finale dei lavori (a differenza del caso di conteggio per il massimale), pertanto mancherebbe il requisito della “plurifamiliarità”. Il problema si pone anche sui massimali per i lavori eseguiti prima del 2023 (in questi casi se l’immobile fosse unifamiliare il massimale sarebbe solo di euro 96.000).

P. C. - Latina