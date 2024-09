Bonus edilizi, il forfettario che non ha detratto la prima rata non può cedere i crediti residui

La domanda Sono un professionista forfettario e nel 2023 ho effettuato interventi per ristrutturazione edilizia al 50% in 10 anni. Ho provato a cedere in blocco i crediti alle poste iniziando la pratica nel 2024 ma nel mese di giugno l’istituto mi ha comunicato la mancata accettazione tenendo anche conto del Dl 39/2024. Non mi è chiaro se omettendo il credito in dichiarazione (e cioè non portando in detrazione l’annualità del 2023) ci sia ancora la possibilità entro marzo 2025 di cedere i 9/10 di ratei residui a soggetti privati.

R. B. - Milano

La risposta è negativa. L’articolo 4-bis, comma 7, del Dl 39/2024, convertito in legge 67/2024, prevede il blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia (superbonus e bonus ordinari). In particolare, a decorrere dal 29 maggio 2024, viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi. Si tratta dei bonus derivanti dagli interventi elencati nell’articolo 121, comma 2, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, ossia dal superbonus...