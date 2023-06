Bonus edilizi, i limiti per la compensazione dei crediti di Silvio Rivetti

La domanda Una società per azioni, con volume di ricavi di circa 30 milioni, avente attività di commercio all’ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, con rilevanti debiti erariali verso lo Stato (Iva, Ires ed Irap), generati nel precedente esercizio, avrebbe intenzione di vendere il proprio magazzino, composto da materiale idraulico, ricevendo in pagamento dai suoi clienti, che sono degli impiantisti, dei crediti di imposta da superbonus, ecobonus, ristrutturazioni, e altri crediti edilizi, per importi molto importanti (intorno ai 5 milioni). I crediti di imposta, che la società andrà ad acquistare, sono originati con "sconto in fattura" effettuato, dagli stessi impiantisti, verso i loro clienti privati. La società in oggetto può, nell’anno 2023, compensare attraverso il modello F24 tali crediti di imposta superando il limite di 2.000.000 (due milioni) di euro? Se così fosse, avete qualche riferimento normativo?

N. P. - Milano

La risposta è positiva, fermo restando quanto segue. Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, Dl 34/2020, i crediti d'imposta ivi disciplinati sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (senza che la quota di credito inutilizzata nell’anno possa essere fruita negli anni successivi, o chiesta a rimborso); ed espressamente non si applicano, a tale operazione di compensazione...