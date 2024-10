Bonus facciate, i lavori si considerano ultimati con la comunicazione al Comune

La domanda

In un condominio i lavori con il "bonus facciate 90%" sono iniziati nel 2021 dopo il deposito della Cila. Nello stesso anno ogni condomino, con la modalità dello sconto in fattura, ha ceduto all’impresa esecutrice la propria quota di credito fiscale; l’opzione di cessione è stata esercitata dall'amministratore del condominio. Attualmente la pratica Cila risulta ancora aperta in quanto il tecnico non ha comunicato la fine lavori Cila al Comune e non ha neppure trasmesso la comunicazione all’Enea. Il tecnico sostiene che è la comunicazione di chiusura lavori della Cila (con relativa protocollazione all’ufficio urbanistica del comune) che statuisce la definitiva conclusione dei lavori e non, invece, l’asseverazione tecnica rilasciata nel 2021 a corredo della pratica di cessione del credito, sostenendo pertanto, che i lavori non possono essere considerati ancora ultimati (e quindi ancora nei termini per la comunicazione ad Enea). Si chiede: i 90 giorni per la comunicazione all’Enea decorrono dalla data di chiusura della Cila oppure dalla data apposta sull’asseverazione del tecnico (in assenza della quale non si sarebbe potuto procedere con la cessione del credito) ?

A. M. - Rimini