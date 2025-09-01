Bonus formazione giovani agricoltori: la Comunicazione

L’articolo 6 della legge n. 36 del 2024 stabilisce che all’imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, titolare di un’impresa giovanile agricola, che ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, che partecipa a corsi di formazione che siano attinenti alla gestione dell’impresa agricola, viene concesso un credito d’imposta. Con decreto ministeriale del 1° aprile 2025 è stata data attuazione alla norma mentre con provvedimento del 24 aprile 2025...

