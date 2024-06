Bonus Industria 4.0 compensati, ricevute di versamento in stand by

In stand by per 30 giorni le ricevute di versamento degli F24 con crediti d’imposta Industria 4.0 in compensazione. A comunicarlo è l’agenzia delle Entrate con una Faq pubblicata il 19 giugno. Il chiarimento risponde al quesito sul motivo per cui a seguito della presentazione da lunedì 17 giugno del modello F24 per la compensazione dei crediti Industria 4.0 non sia ancora disponibile la ricevuta di versamento.

