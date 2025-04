Bonus Mezzogiorno e Zes unica per l’acquisto della barca da diporto sono compensabili

La domanda Nell’esercizio 2023 ho proceduto all’acquisto di un’unità da diporto, richiedendo il credito d’imposta ex lege 208/2015 (bonus Mezzogiorno) con l’avvio dell’attività di un’imbarcazione da diporto con conducente. Vorrei procedere alla cessione (prima dei cinque anni) dell’imbarcazione che ha goduto dell’agevolazione ed acquistare una imbarcazione più grande e molto più costosa avvalendomi dell’agevolazione Zes-Unica (Dl 124/2023, articolo 16). Ovviamente dovrà essere attivata la procedura di rideterminazione del credito di cui al comma 105 della legge 208/2015 per dismissione entro il quinto periodo di imposta. La domanda è: risulterebbe plausibile superare il problema del riversamento del credito d’imposta ex lege 208/2015 “compensando” con parte della nuova agevolazione di credito d’imposta di cui alla Zes-Unica, considerando che le due agevolazioni hanno la stessa natura, ma essendo purtroppo scaduta il 31 dicembre 2024 l’agevolazione prevista dal Bonus Mezzogiorno?

L. I. - Lecce

Beneficiano del credito di imposta per gli investimenti nella cosiddetta Zes Unica per il Mezzogiorno (articolo 16 del Dl 124/2023) gli investimenti in beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale. Il richiamo ad un progetto di investimento iniziale va interpretato nel senso che l’investimento imprenditoriale deve essere diretto ad ampliare la capacità produttiva dell’impresa, non potendo invece godere dell...