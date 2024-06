Bonus in quattro, cinque o dieci anni: il labirinto delle detrazioni edilizie

Dopo la conversione in legge del Dl 39/2024 diventa ancora più difficile districarsi tra le varie periodicità di detrazione dei bonus edilizi nei modelli dichiarativi.

Alle durate “classiche” disciplinate dalle norme istitutive dei bonus (i principali: dieci anni per il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus ordinario, anche in versione “eco-sisma”; cinque anni per il sismabonus ordinario, per il bonus barriere e per le spese superbonus 2020 e 2021; quattro anni per le spese superbonus dal 2022), si ...