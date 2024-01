Bonus ristrutturazioni, per la casa di un familiare è necessaria la convivenza

La domanda

In uno stabile ci sono due appartamenti: il primo di proprietà della signora Alfa e il secondo di proprietà della figlia della signora Alfa. Nel primo appartamento risiede la signora Alfa e nel secondo sua figlia con il marito. La figlia ha presentato una Scia per ristrutturazione intestata a lei per ristrutturare l'appartamento di sua proprietà e per eseguire degli interventi sulla corte comune ai due appartamenti. La signora Alfa in quanto familiare può sostenere le spese per la ristrutturazione dell’appartamento della figlia e della corte portandole in detrazione? Può rientrare nella casistica di familiare convivente? In caso di risposta negativa, può quantomeno sostenere e portare in detrazione le spese per gli interventi sulla corte comune anche se la pratica è stata presentata dalla figlia?

E. R. -