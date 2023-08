Bonus Sud precluso per l’impianto fotovoltaico Gabriele Ferlito









La domanda Nel 2022 abbiamo installato un impianto fotovoltaico nel capannone della nostra azienda che si occupa della lavorazione artigianale del granito con sede in Sardegna . Considerato che l’impianto è entrato in funzione nello stesso anno, vorremo sapere se possiamo richiedere il credito d’imposta di cui alla legge 208/2015 nel 2023 o se sono scaduti i termini.

A. A. - Nuoro

La risposta è negativa. Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (non di mera sostituzione) e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Il richiamo a un progetto di investimento iniziale va interpretato, secondo il regolamento comunitario 651/2014, nel senso che l’investimento...