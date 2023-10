Brevi trasferte in Italia non cancellano la retribuzione convenzionale del lavoratore all’estero di Cristian Valsiglio

La risposta a interpello 428/2023 delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito al regime di tassazione convenzionale prevista per i lavoratori all’estero in base all’articolo 51, comma 8-bis del Tuir (si veda anche il precedente articolo «Retribuzione convenzionale anche con trasferte in Italia»).

Il comma 8-bis dell’articolo 51 del Tuir, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del medesimo articolo, prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa...