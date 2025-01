Business plan, come definire forecast e obiettivi per tutte le voci di bilancio

Il Business plan è uno strumento fondamentale per la pianificazione e la gestione aziendale: consente di definire obiettivi strategici, pianificare le risorse necessarie e monitorare i progressi verso il raggiungimento degli stessi. Dopo la riclassificazione dei bilanci della Alfa Srl, si delineano qui le metodologie per definire obiettivi e proiezioni delle principali voci di bilancio. Lo schema essenziale di riclassificazione definito per l’analisi dei periodi storici sarà la guida per definire i diversi passaggi delle ipotesi previsionali.

Il tool Business Plan 2025 ci guiderà in questi passaggi.