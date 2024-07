Canone di locazione, detrazione piena se il coinquilino non ha i requisiti

La domanda

L’articolo 16, comma 1-bis del Tuir riconosce una detrazione per affitto a quattro condizioni: 1) essere lavoratori dipendenti, 2) aver trasferito residenza nel comune di lavoro o limitrofo purché in diversa regione dalla precedente e lontano almeno 100 km, 3) aver stipulato un contratto di locazione, 4) possedere un reddito non superiore a 30.987,41 euro. L’agenzia delle Entrate, nelle proprie circolari pubblicate con cadenza annuale (tra cui la circolare 15/E/2023, pagina 75), ha precisato che nel caso di più contraenti, il 100% della detrazione può essere ripartita anche tra i soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma, tuttavia in sede di esemplificazione non fa alcun cenno al requisito reddituale come elemento necessario per la spettanza. Si chiede se, nel caso di due affittuari contitolari, qualora entrambi possiedano i primi tre requisiti richiesti e sopra descritti, ma uno dei due ha un reddito superiore a € 30.987,41 (detrazione non spettante), l’altro può usufruirne nella misura del 100%.

M. M. -