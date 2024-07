Casa antisismiche, carte in regola per il bonus acquisti

La domanda Entro il 2024 dovrei acquistare un appartamento, di cui precedentemente ho stipulato preliminare registrato, in un complesso immobiliare con la possibilità come parte acquirente di beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di case antisismiche ex articolo 46_quater del Dl 5072017 (cosiddetto sisma bonus acquisti). Quali documenti vanno chiesti all'impresa, per accedere alle detrazioni ripartite in 10 rate annuali, Dl Superbonus 39/2024 ?

M. S. - Caserta

Il sismabonus acquisti (detrazione sino all’85% di 96mila euro per acquisto di abitazione dal costruttore facente parte di fabbricato demolito e ricostruito, articolo 16, comma 1-septies del Dl 63/2013, convertito in legge 90/20213), si applica per i rogiti stipulati entro il prossimo 31 dicembre 2024. Nell’ipotesi di provvedimento abilitativo dei lavori richiesto prima del al 17 febbraio 2023, si rende anche applicabile, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, lo sconto in fattura...