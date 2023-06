Case popolari e 110%, tagliola a fine giugno per 2 miliardi di cantieri di Giuseppe Latour









Una scadenza in stile villette incombe sugli ex Iacp. Il mondo dell’edilizia residenziale pubblica si avvia a grandi passi verso il termine del 30 giugno. Entro questo giorno i molti cantieri che stanno utilizzando il superbonus dovranno raggiungere almeno il 60% dell’avanzamento dei lavori; solo in questo modo potranno mantenere la maxi agevolazione fino alla fine dell’anno. In caso contrario, il 110% si fermerà ai primi sei mesi del 2023 e, per il resto dell’anno, subentreranno le agevolazioni ...