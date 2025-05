Sui crediti cancellati perdita con deduzione immediata

Cancellazione dei crediti, ultima chance per effettuare la deduzione delle perdite automatiche. Se nell’esercizio 2024 si sono verificati i presupposti indicati dai principi contabili per cancellare il credito dal bilancio, nel modello Redditi 2025 occorre dedurre la perdita qualora non sia stata rilevata in anni precedenti. Da quest’anno si semplifica il calcolo della svalutazione deducibile sui crediti in valuta a seguito dell’immediata rilevanza fiscale dell’adeguamento al tasso di cambio di fine...

