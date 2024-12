Catasto aggiornato per soli errori grafici: no alla rettifica

In caso di aggiornamento catastale a iniziativa del contribuente mediante procedura Docfa – che però non incide sul valore della rendita catastale, in quanto l’intervento non ha evidenziato modifiche sostanziali all’immobile – l’avviso di accertamento per la rideterminazione della rendita catastale deve contenere una motivazione specifica e puntuale, pena la sua illegittimità.

È quanto affermato dalla Cgt di secondo grado della...