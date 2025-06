Catasto, nuove funzionalità per il deposito telematico degli atti di frazionamento dei terrreni

Nuova versione della procedura Pregeo 10, obbligatoria dal 1° luglio 2025 per il deposito telematico dei frazionamenti. E specifiche funzionalità relative al Portale per i Comuni, per anticipare ai professionisti la “visibilità” sulle innovazioni introdotte.

Sono le due novità preannunciate dalla risoluzione 40/E, pubblicata il 9 giugno, per rispondere alle richieste di chiarimenti sulle disposizioni ex articolo 30, comma 5-bis, del Dpr 380/2001: comma introdotto dall’articolo 25 del Dlgs 1/2024....